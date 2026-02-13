HRW denuncia la ejecución de 30 civiles por el Estado Islámico en el oeste de Níger

2 minutos

Rabat, 13 feb (EFE).- Human Rights Watch denunció este viernes la supuesta ejecución de treinta civiles, incluidos cuatro niños, el pasado 18 de enero por supuestos combatientes del grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel (EIS) en la región de Tillabéri, en el oeste de Níger.

En un comunicado, HRW subrayó que combatientes de EIS reunieron y ejecutaron a 31 hombres y niños en la aldea de Bossieye, en Tillabéri, «en represalia contra los habitantes que se negaron a pagar la zakat (impuesto islámico)», que fue impuesta por el grupo yihadista, y que se unieron a milicias progubernamentales.

La ONG añadió que el pasado 26 de enero, combatientes de EIS mataron a cuatro hombres e hirieron a otros cinco en el pueblo Alfaga Daweyzé Koira cuando «intentaban proteger a un aldeano acusado de colaborar con el Ejército».

El grupo yihadista no reivindicó estos ataques, añadió la misma fuente.

«El EIS ataca de manera violenta a los civiles en la región de Tillabéri. Las recientes masacres se inscriben en un patrón preocupante de atrocidades cometidas por EIS contra civiles y demuestran un desprecio total por la vida humana», dijo Ilaria Allegrozzi, investigadora principal sobre el Sahel en HRW.

La región de Tillabéri sufre una crisis de seguridad desde 2017 y alcanzó otras partes hasta el país vecino de Burkina Faso, una situación perpetrada esencialmente por los grupos terroristas que surgieron y tomaron fuerza en el norte de Mali en 2011 tras la caída del régimen del líder libio Muamar el Gadafi.

En esta región los grupos terroristas activos son el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, vinculado a Al Qaeda) y un grupo leal al Estado Islámico. EFE

