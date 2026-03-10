The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

HRW denuncia la ejecución sumaria de 12 camioneros por Al Qaeda en Mali

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Rabat, 10 mar (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda ejecutó sumariamente a diez camioneros y dos aprendices en el suroeste de Mali a finales de enero, en un ataque a una caravana de combustible, que calificó de aparente «crimen de guerra».

La organización precisó en un comunicado que el ataque lo perpetró el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, en sus siglas árabes) el 29 de enero contra una caravana de al menos 40 camiones escoltados por militares y rumbo a la ciudad maliense de Kayes, en la región homónima.

Testigos consultados por HRW relataron que los yihadistas abrieron fuego contra la caravana, incendiaron al menos doce camiones y ejecutaron a las doce víctimas, cuyos cuerpos, recuperados dos semanas después, aparecieron con las manos atadas a la espalda, vendados y con las gargantas degolladas.

En un comunicado el día del asalto, JNIM reivindicó haber atacado tropas malienses entre Diboli y Kayes, pero las autoridades malienses no emitieron declaración pública ni respondieron a una carta de HRW del 2 de marzo para dar su versión sobre el suceso.

Desde septiembre de 2025, JNIM ha cortado el suministro de combustible a Mali a través de perpetrar ataques contra caravanas de camiones cisterna que llegan al país de Costa de Marfil y Senegal, lo que ha generado escasez que paraliza el transporte, la electricidad y la vida diaria en Bamako y otras zonas del país.​

La caravana atacada, según HRW, salió de Dakar (Senegal) el 27 de enero y cruzó a Diboli (Mali) al día siguiente, pese a los avisos de inseguridad en esa zona del país. Los soldados malienses recorrieron el trayecto sin incidentes el día anterior para escoltarla, lo que animó al convoy a proseguir según lo previsto.

El 9 de febrero, el sindicato de camioneros malienses convocó una huelga nacional para exigir la recuperación de los cuerpos, que el Ejército recogió el 11 de febrero y enterró al día siguiente en el cementerio de Kayes.

Sin embargo, seis camioneros siguen desaparecidos, dos senegaleses (39 y 49 años), dos malienses (46 y 52), un burkinabé (35) y un marfileño (47), apuntó HRW. EFE

ms/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR