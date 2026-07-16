HRW denuncia represión, discriminación y abuso de poder en EE.UU. durante el Mundial

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Nueva York, 16 jul (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves episodios de represión, discriminación y abuso de poder por parte del Gobierno de Donald Trump durante la celebración del Mundial de fútbol en Estados Unidos.

«Este Mundial -celebrado también en Canadá y México- se ha disputado sobre el telón de fondo de una represión abusiva contra las personas inmigrantes por parte del gobierno estadounidense y del incumplimiento por parte de la FIFA de sus propios estándares en materia de derechos humanos», aseguró Minky Worden, directora de iniciativas globales de HRW, durante la presentación de un informe en Nueva York.

La organización expuso las conclusiones de un trabajo en colaboración con la coalición de oenegés Sport & Rights Alliance tras examinar el desarrollo de la competición en suelo estadounidense, especialmente desde el prisma del respeto a derechos de colectivos como inmigrantes o personas LGTBIQ+.

Worden cargó contra «la promesa de la FIFA de organizar el Mundial más inclusivo de la historia» y señaló las discriminatorias políticas de visados de Estados Unidos como uno de estos incumplimientos.

Entre otros, destacó el caso del árbitro somalí Omar Artan, al que le negaron acceso a EE.UU. pese a haber sido seleccionado por la FIFA, o la madre del Vozinha, el portero de Cabo Verde, que denunció problemas con el visado que le impidieron viajar a ver a su hijo debutar en el Mundial contra España.

«En nuestro monitoreo hemos encontrado muy pocas pruebas –por no decir ninguna– de que personas con entradas procedentes de África y Asia hayan logrado obtener visados para venir a Estados Unidos», afirmó Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe.

Según Evain, las personas asiáticas o africanas que estaban en las gradas eran ya residentes en el país o bien cuentan con la doble nacionalidad.

La FIFA no respondió a las preguntas relacionadas con este asunto que planteó la coalición, según explicaron.

Además, las organizaciones denunciaron también discriminación hacia las personas LGTBIQ+, ya que muchas, tras la ofensiva del Gobierno de Trump contra sus derechos, optaron por no viajar a Estados Unidos al no sentirlo un lugar seguro.

Mientras el mundo observa los partidos en suelo estadounidense, Lorenzo Salgado Araujo, de origen mexicano, y Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano, fallecieron en la misma semana tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). EFE

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