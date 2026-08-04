HRW denuncia torturas y cargos arbitrarios contra un líder opositor en Uganda

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Nairobi, 4 ago (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que las autoridades de Uganda impusieron cargos penales arbitrarios y sometieron a torturas al político opositor Muwanga Kivumbi, tras haber criticado al hijo del presidente y jefe de las Fuerzas Armadas, Muhoozi Kainerugaba.

Según informó la ONG en un comunicado, Kivumbi, vicepresidente de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), principal formación opositora, fue acusado el pasado 29 de julio de «incitación a la violencia» y «gestión de una sociedad ilegal».

Las imputaciones se produjeron tras permanecer 19 días retenido e incomunicado en un paradero desconocido por militares armados.

Durante la audiencia judicial del 29 de julio, el dirigente opositor relató que sus captores lo encapucharon, lo encerraron en una celda reducida y lo sometieron a palizas que le causaron heridas en la cabeza, extremidades y espalda.

Las acusaciones penales surgieron a raíz de un discurso público en el que cuestionó la participación en política del hijo del mandatario ugandés, Yoweri Museveni, mientras ejerce como alto mando del Ejército.

“Las autoridades ugandesas están instrumentalizando el sistema de justicia para acosar a sus críticos y a la oposición”, señaló la directora adjunta de HRW para África, Ashwanee Budoo-Scholtz, quien instó al Gobierno a retirar las acusaciones y depurar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.

El caso de Kivumbi se enmarca en un repunte de las detenciones arbitrarias y acciones judiciales contra figuras de la oposición en Uganda.

Entre ellos figura el excandidato presidencial Kizza Besigye, encarcelado desde noviembre de 2024 acusando cargos de traición, quien el miércoles pasado se desmayó en el tribunal y tuvo que ser hospitalizado tras habérsele denegado la libertad bajo fianza para recibir tratamiento médico.

Uganda está gobernada desde 1986 por Museveni, de 81 años, cuyo mandato ha estado marcado por las denuncias de represión contra la oposición, restricciones al espacio cívico y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. EFE

aam/psh