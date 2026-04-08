HRW exige a Cuba la liberación «inmediata e incondicional de todos los presos políticos»

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La Habana, 8 abr (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) exigió a Cuba la liberación «inmediata e incondicional de todos los presos políticos» luego de no identificar a ningún reo con este perfil entre los beneficiados por una reciente excarcelación masiva.

«Cuba debería liberal de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos. Los cubanos deberían poder expresarse libremente, sin miedo. El embargo de EE.UU. y su brutal bloqueo petrolero no son una excusa para mantener a los críticos en la cárcel», aseguró HRW en un comunicado.

La ONG aseguró que ningún grupo de derechos humanos ha logrado identificar a presos por motivos políticos entre las personas a las que las autoridades cubanas han sacado de las cárceles a raíz del anuncio de la liberación de 2.010 reclusos el pasado 2 de abril.

HRW destacó que el Gobierno cubano ya indicó que la medida excluía los «crímenes contra las autoridades», que en la legislación isleña incluye delitos «que el Gobierno ha usado durante décadas para atacar y procesar arbitrariamente a los críticos».

El Gobierno cubano no reconoce que ningún preso en la isla se encuentre en la cárcel por motivos políticos, frente a lo que aseguran distintas ONG de derechos humanos.

En este sentido, HRW recordó -citando a ONG como Justicia 11J y Prisoners Defenders, especializadas en la situación en la isla- que en Cuba hay más de 700 presos por motivos políticos, y varios cientos más sometidos a arresto domiciliario u otras restricciones.

Denunció asimismo que presos excarcelados en procesos anteriores describieron «abusos en las prisiones cubanas, incluyendo golpizas, encierros en soledad, condiciones no higiénicas y falta de acceso a comida y agua limpia».

Además la ONG explicó que estos expresos permanecen «bajo vigilancia constante» y con restricciones, además de tener miedo a volver a ser detenidos.

Tres semanas antes del anuncio de la liberación de 2.010 presos como un «gesto humanitario» y «soberano», el Gobierno cubano comunicó la excarcelación de otros 51 reclusos tras conversaciones con El Vaticano.

Al menos 27 de ellos fueron reconocidos por organizaciones de derechos humanos como presos por motivos políticos, aunque entre ellos no había opositores o activistas conocidos.

El Gobierno cubano, que no difunde listas de los beneficiados por estas medidas ni explica en detalle los requisitos necesarios, no ha comunicado públicamente que estos dos procesos hayan concluido. EFE

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