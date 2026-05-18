HRW exige juicio justo para la activista salvadoreña Ruth López, encarcelada hace un año

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San Salvador, 18 may (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) exigió este lunes a las autoridades de El Salvador que garanticen un juicio justo, rápido y abierto a la activista y abogada Ruth López, crítica del Gobierno de Nayib Bukele, quien fue detenida hace un año, en un caso que permanece bajo reserva y que su familia tilda de «secuestro».

López, directora de la ONG Cristosal y destacada defensora de los derechos humanos, fue arrestada el 18 mayo de 2025 acusada de peculado (malversación) en relación con su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral durante el Gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal el 2 de junio de 2025.

«Ruth López pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños del abuso de poder», manifestó este lunes Juanita Goebertus, directora para América de HRW.

En un comunicado, Goebertus señaló que «las autoridades deberían levantar el secretismo sobre su caso, presentar cualquier prueba creíble en un tribunal abierto y permitir que López tenga acceso significativo a sus abogados.»

Según Human Rights Watch, «las pruebas contra López no se han presentado en audiencia pública» y «el juez no ha articulado públicamente una razón para mantener su caso bajo sello judicial».

La abogada prmanece recluida en la cárcel Granja Penitenciaria de Izalco, a 60 kilómetros de San Salvador, a la espera de la audiencia de instrucción, que debería ser programada para el mes que viene.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos, López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, avisos a la Fiscalía para que investigara el uso irregular de fondos estatales y sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

En diciembre de 2024, la abogada fue incluida en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

También ha sido homenajeada con al menos cinco reconocimientos, cuatro de ellos internacionales, por su trayectoria.

«El uso de la detención preventiva indefinida contra López y otros críticos del Gobierno refleja un patrón más amplio en El Salvador, donde los sucesivos cambios legales adoptados desde 2022 han desmantelado efectivamente las garantías del debido proceso», denunció HRW, quien detalló que la mayoría de estas medidas han sido adoptadas bajo el estado de emergencia vigente desde marzo de 2022. EFE

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