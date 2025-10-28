HRW llama a Arabia Saudí a liberar 10 egipcios nubios detenidos tras organizar un evento

El Cairo, 28 oct (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) llamó este martes a Arabia Saudí a poner en libertad a diez egipcios nubios que llevan detenidos «injustamente» más de cinco años después de haber organizado en 2019 un evento cultural.

Los diez presos «deben ser liberados de inmediato e incondicionalmente, independientemente de su condena inicial, ya que estos hombres han sido retenidos arbitrariamente y aparentemente en represalia por el mero hecho de expresar su herencia cultural», según HRW.

Las autoridades saudíes arrestaron a los hombres, líderes comunitarios de la diáspora nubia egipcia en Riad, después de que su grupo comunitario organizara un evento en octubre de 2019 para conmemorar las contribuciones de los soldados nubios en la guerra de octubre de 1973 con Israel.

Dicho evento fue cancelado después de que la Policía saudí interrogara a algunos de los hombres sobre los supuestos mensajes políticos del evento.

“Mientras las autoridades saudíes invierten miles de millones en la organización de eventos culturales y de entretenimiento de alto perfil, aparentemente arrestaron a estos hombres nubios por expresar su herencia cultural”, dijo la investigadora sobre Arabia Saudí de HRW, Joey Shea.

El Tribunal Penal Especializado -competente en casos de terrorismo- presentó cargos contra los nubios en septiembre de 2021, más de un año después de su arresto inicial, acusándolos de «difundir rumores falsos y maliciosos en redes sociales, establecer una asociación sin licencia y apoyar a un grupo terrorista».

En 2019, el consulado egipcio en Riad emitió un comunicado instando a los ciudadanos egipcios en Arabia Saudita a «respetar las leyes y regulaciones del reino», al tiempo que afirmaba que es ilegal que los ciudadanos no saudíes «establezcan grupos u organismos» y exigía la abolición de las entidades existentes.

Los nubios son un grupo étnico minoritario en Egipto y Sudán, y el gobierno egipcio ha reprimido a los nubios en Egipto y continúa impidiéndoles regresar a sus tierras tras múltiples desplazamientos forzados en las últimas décadas. EFE

