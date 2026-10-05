HRW llama a Irak a que celebre un juicio justo sin abusos a 5.700 presuntos yihadistas

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El Cairo, 5 oct (EFE).- Human Rights Watch (HRW) llamó este lunes a que cerca de 5.700 hombres y niños detenidos como presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y trasladados a Irak a principios de 2026 tengan un juicio justo en los procesos que se retoman hoy en el país, dado que corren el riesgo de «sufrir abusos».

Los detenidos, unos 3.500 de Siria y 2.200 de Irak y otros 65 países, ya llevaban hasta siete años y medio recluidos en condiciones que ponían en peligro sus vidas en el noreste de Siria.

«Ninguno de los extranjeros fue procesado ni acusado, lo que convierte su prolongada detención en Siria en arbitraria e ilegal. El Ejército estadounidense los trasladó abruptamente a Irak entre el 21 de enero y el 12 de febrero de 2026», aseveró HRW.

Justicia auténtica

«Los miles de niños y hombres enviados a Irak merecen un trato humano y el debido proceso, al igual que los miles de supervivientes de los crímenes del EI merecen una justicia auténtica», declaró la asesora principal de lucha antiterrorista de HRW, Letta Tayler.

Los detenidos estuvieron retenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias (FSD), grupo armado respaldado por Estados Unidos y liderado por los kurdos, hasta enero de 2026, cuando los enfrentamientos entre estos combatientes y las tropas del gobierno de transición sirio sumieron al noreste de Siria en el caos.

Ante el temor a fugas, las fuerzas militares estadounidenses trasladaron por vía aérea y en autobús a 5.704 personas al vecino Irak.

Irak tuvo solo unos días para prepararse y las autoridades no esperaban un gran número de personas gravemente enfermas, según informaron un funcionario del gobierno iraquí, un funcionario de un gobierno occidental y otras dos fuentes, de acuerdo con HRW.

«Un hombre murió durante el traslado y otros 14 fallecieron tras su llegada, aparentemente por graves problemas de salud, según fuentes que incluyen a una autoridad penitenciaria iraquí», de acuerdo con HRW.

Más de 400 niños

Además, más de 440 detenidos trasladados son niños, entre ellos uno de 12 años. De ellos, se cree que 305 son sirios y el resto proceden de unos 15 países, según un funcionario judicial iraquí.

Igualmente, algunas de sus madres y hermanos siguen detenidos en el campamento de Roj, en el noreste de Siria, por supuestos vínculos con el EI.

«Ninguno de los trasladados tuvo la oportunidad de impugnar su traslado ni se le informó de su destino, según una fuente gubernamental occidental con conocimiento de la operación. El sistema judicial iraquí tiene un historial documentado de tortura y ejecuciones ilegales. Sin una evaluación de los riesgos y garantías creíbles, el traslado de estos menores es injustificado», indicó la ONG.

Solicitud de ayuda internacional

Las autoridades judiciales iraquíes también solicitaron ayuda internacional para las investigaciones y la verificación de la nacionalidad, incluyendo la de los países de origen de los detenidos, ya que estos no llegaron con expedientes ni documentos de identificación.

«La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad» con sus ciudadanos, declaró el director administrativo del Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional de Irak, Ali Diaa, que supervisa las investigaciones de los detenidos: «Buscamos apoyo tangible, no talleres ni conferencias».

El Estado Islámico cometió atrocidades masivas en Irak entre 2014 y 2017, y en Siria entre 2014 y 2019, incluidos ataques contra la minoría religiosa yazidí.

Si bien los responsables de crímenes internacionales graves deben rendir cuentas, los detenidos serán procesados ​​bajo la Ley Antiterrorista de Irak de 2005, que impone la pena de muerte por delitos demasiado amplios y vagamente definidos.

Irak ha instado a los países a repatriar a los extranjeros que no sean condenados por delitos vinculados a Irak y a procesarlos si procede, al tiempo que Estados Unidos también ha solicitado repatriaciones.

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos de estos ciudadanos han rechazado o postergado las promesas de repatriación, por temor a riesgos de seguridad.EFE

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