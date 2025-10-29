HRW pide a Merz palabras claras sobre derechos humanos en Turquía

2 minutos

Berlín, 29 oct (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, que se posicione claramente con respecto a la libertad de prensa y los derechos humanos frente a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien se reunirá mañana durante su primera visita de Estado a Turquía.

HRW aludió en un comunicado a la destitución y el encarcelamiento de políticos de la oposición en Turquía, entre ellos el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, contra el que se ha dictado una nueva orden de detención por supuesto espionaje a favor del Reino Unido.

También denunció que un proyecto de ley filtrado a los medios amenaza con criminalizar al colectivo LGTBI, al proponer penas de prisión como castigo a «comportamientos contrarios al sexo biológico y contra la moralidad pública».

«Alemania y otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) no deben ignorar las aspiraciones autoritarias de Turquía si intentan profundizar su alianza con Erdogan en los ámbitos de la defensa, la cooperación regional al desarrollo y las relaciones comerciales», señaló el comunicado.

Merz viaja este miércoles a Ankara, acompañado de su esposa, Charlotte Merz, por primera vez desde que asumió el cargo de canciller el pasado mayo, y está previsto que aborde con Erdogan principalmente la situación en la Franja de Gaza.

El portavoz adjunto de Merz, Steffen Meyer, rehusó detallar este miércoles en una rueda de prensa en Berlín si el canciller hablará con Erdogan sobre el deterioro del Estado de derecho en el país que gobierna desde 2003, primero como primer ministro y después como presidente.

Ante las preguntas de los periodistas sobre si Turquía podía seguir considerándose una democracia, Meyer replicó que dicho Estado es «un socio importante» para Alemania y que la visita se centrará en los temas bilaterales e internacionales de importancia en estos momentos. EFE

cph/cae/lar