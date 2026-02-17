HRW pide juicios justos y repatriación de extranjeros detenidos del EI transferidos a Irak

El Cairo, 17 feb (EFE).- Human Rights Watch (HRW) pidió este martes juicios justos para los 5.700 detenidos por su presunta afiliación al grupo yihadista Estado Islámico (EI) que fueron transferidos recientemente por Estados Unidos desde el noreste de Siria a Irak, donde corren el riesgo de «violaciones del derecho a la vida», así como la repatriación de los extranjeros allí desplazados.

«Dado el considerable riesgo de tortura en Irak, estos traslados parecen violar el principio de no devolución del derecho internacional: no devolver a nadie a un país donde podría sufrir abusos», dijo la ONG en un comunicado, en el que indicó que el papel de EE.UU. en la realización de estos traslados transfronterizos «podría hacerlo cómplice de los abusos resultantes».

Estados Unidos comenzó a transferir a los detenidos, incluyendo sirios, iraquíes y nacionales de terceros países, el pasado 21 de enero, en medio de una ofensiva militar del Gobierno sirio para reclamar el control del noreste de Siria a la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

La investigadora sobre Irak de HRW, Sarah Sanbar, afirmó en el comunicado que «independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías».

El Consejo Supremo Judicial iraquí indicó que entre los transferidos se encuentran altos líderes del EI acusados ​​de genocidio y uso de armas químicas.

El EI cometió numerosas atrocidades en Irak entre 2014 y 2017, cuando ocuparon grandes partes de Irak y Siria.

«Los detenidos transferidos que hayan participado en tales crímenes deben ser juzgados y rendir cuentas en juicios justos que respeten las garantías del debido proceso», según HRW.

La última vez que Irak llevó a cabo juicios por terrorismo a tan gran escala fue entre 2018 y 2019, después de que las fuerzas gubernamentales iraquíes recuperaran territorios controlados por el EI.

«Las autoridades arrestaron a decenas de miles de hombres para juicios que violaron gravemente sus derechos. Muchos fueron condenados a muerte tras un juicio de 10 minutos, sin la presencia de un abogado y basándose únicamente en el testimonio de un informante anónimo o en una confesión obtenida bajo tortura», zanjó la ONG.EFE

