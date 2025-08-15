HRW pide no olvidar el destino de presos de guerra y civiles ucranianos detenidos en Rusia

2 minutos

Nueva York, 15 ago (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy que las conversaciones entre los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, no dejen de lado el destino de los presos de guerra y los civiles ucranianos detenidos en Rusia.

La organización pro derechos humanos publica una nota de su experta en Rusia, Tanya Lokshina, quien señala que la suerte de estos civiles «no puede esperar a un final negociado al conflicto armado que puede tardar años en materializarse».

Lokshina recuerda así a los «miles» de prisioneros de guerra y civiles capturados por Rusia, más los «cientos de niños ucranianos dados en adopción tras su deportación a Rusia», además de «cantidades» de nacionales rusos presos por acciones u opiniones contra la guerra.

Aunque no aporta cifras precisas, en todos los casos, sí cita los más de 16.000 civiles ucranianos -según el comisionado de derechos humanos de ese país- detenidos en las regiones ocupadas bajo acusaciones como ser espía de Ucrania, hablar contra la ocupación o rechazar colaborar con el ejército invasor, y recalca que casi todos ellos carecen de apoyo legal porque se les impide contactar con sus abogados.

En cuanto a los niños deportados y dados en adopción, asegura que están siendo «adoctrinados con propaganda antiucraniana para borrar su identidad nacional y cultural y sus vínculos con el país», y puso como ejemplo que los orfanatos y escuelas a los que van les prohíben hablar en ucraniano.

La experta subrayó que Washington «debería usar la cumbre de Alaska y otros canales con Moscú para garantizar la libertad de los cautivos», pero también animó a países con cierto peso, como Francia, Alemania o Reino Unido, a que presionen a Trump para que así lo exija a Putin, y por último pidió a países con buenas relaciones con Moscú -Turquía, Catar, Emiratos- que utilicen su influencia para abogar por todos estos civiles, niños o adultos. EFE

