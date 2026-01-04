HRW pide una «transición pacífica» en Venezuela y seguirá «monitoreando» acciones de EEUU

Nueva York, 3 ene (EFE).- La onegé Human Rights Watch (HRW) instó este sábado a una transición «rápida y pacífica» en Venezuela, después de los recientes ataques estadounidenses en el país, que la organización seguirá «monitoreando», y la detención del presidente Nicolás Maduro, que fue trasladado a Nueva York.

En un comunicado, la organización señaló que, tras décadas de represión bajo el chavismo, los venezolanos merecen «un gobierno que respete sus libertades, permita su participación en elecciones libres y justas, libere a los presos políticos y sancione a los responsables de violaciones graves de derechos humanos».

HRW recordó que, según datos presentados por observadores electorales independientes en 2024, los venezolanos habrían votado para destituir a Maduro, pero los resultados oficiales estuvieron marcados por «irregularidades y fraude».

«Es momento de garantizar que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada», indicó la organización.

La entidad expresó además su preocupación por las operaciones militares estadounidenses en Venezuela y en la región.

Así, señaló que la ejecución extrajudicial de al menos 115 personas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en el marco de la preparación de los ataques en suelo venezolano, es un indicio del «desdén» de la administración de Donald Trump por sus obligaciones en materia de derechos humanos.

HRW anunció que continuará «monitoreando y documentando cualquier acción militar adicional de Estados Unidos» y «la respuesta de las autoridades venezolanas, incluyendo posibles abusos contra opositores y críticos».

Human Rights Watch instó asimismo a los gobiernos de América Latina y de la Unión Europea a «presionar por un proceso de transición democrática» que «respete los derechos humanos y ponga fin a la violencia y la represión en el país».

«La comunidad internacional debe apoyar un cambio pacífico liderado por venezolanos que permita elecciones libres, la liberación de presos políticos y el enjuiciamiento de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos», concluye el comunicado. EFE

