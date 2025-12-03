HRW responsabiliza a Camerún por la muerte bajo custodia de un líder opositor

Nairobi, 3 dic (EFE).- Human Rights Watch (HRW) responsabilizó este miércoles a las autoridades de Camerún de la muerte del líder opositor Anicet Ekane, fallecido el lunes bajo detención en la capital del país, Yaundé, y reclamó una investigación «imparcial, rápida y eficaz» para esclarecer lo ocurrido.

«La muerte bajo custodia de alguien detenido por sus opiniones políticas plantea serias dudas sobre el respeto del Estado de derecho, el debido proceso y los derechos de las personas detenidas en Camerún», señaló la investigadora sénior sobre África de HRW, Ilaria Allegrozzi, en un comunicado.

Ekane, de 74 años y presidente del Movimiento Africano para la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM), fue detenido el pasado 24 de octubre acusado de delitos contra la seguridad del Estado tras las polémicas elecciones que ganó el presidente Paul Biya, en el poder desde 1982.

Las autoridades camerunesas, recordó HRW, le imputaron delitos como «insurrección» e «incitación a la rebelión», entre otros, acusaciones que su partido consideró políticamente motivadas y vinculadas al apoyo explícito de Ekane al candidato opositor y exministro de Empleo, Issa Tchiroma Bakary -quien se atribuyó la victoria-, así como a su rechazo de los resultados oficiales.

La organización pro derechos humanos subrayó que las autoridades del país «están obligadas» a determinar la causa del fallecimiento, establecer posibles responsabilidades, exigir cuentas a los responsables y adoptar medidas para evitar nuevas muertes bajo custodia.

«Si la causa de la muerte está relacionada con negligencia o condiciones deliberadamente impuestas, incluida la negación de atención médica, deberán rendir cuentas quienes resulten responsables», remarcó.

Según HRW, familiares y abogados de Ekane afirmaron que, antes de su detención, sufría una grave insuficiencia respiratoria y que su salud se deterioró rápidamente durante su estancia en prisión.

Añadieron que, pese a las reiteradas solicitudes, se le negó la atención médica adecuada.

Ekane fue detenido en la ciudad costera de Dualá (oeste), antes de que el 27 de octubre el Consejo Constitucional anunciara los resultados de las elecciones presidenciales, que otorgaron a Biya, de 92 años, un octavo mandato.

El líder opositor fue detenido, al igual que otros políticos, tras ser acusado de planear ataques en manifestaciones.

Al menos 55 personas murieron en las protestas desatadas en Camerún tras las polémicas elecciones, reprimidas por las fuerzas de seguridad, según HRW.

Biya, jefe de Estado más viejo del mundo, fue investido el pasado 6 de noviembre para un octavo mandato de siete años. EFE

