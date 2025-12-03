HSBC confirma a Brendan Nelson como presidente en sustitución de Mark Tucker

2 minutos

Shanghái (China), 3 dic (EFE).- El mayor banco de Europa, HSBC, anunció este miércoles el nombramiento definitivo de Brendan Nelson como presidente del grupo en sustitución de Mark Tucker, quien abandonó el cargo el pasado 30 de septiembre tras ocho años en el cargo.

Nelson, que accedió a un cargo en la junta directiva en 2023, había asumido el puesto de manera temporal tras la marcha de su predecesor, informó HSBC en un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

Anteriormente, el nuevo presidente del banco británico -aunque fundado en Hong Kong en 1865 y aún centrado en el mercado asiático- había llevado las riendas del negocio global de banca de la auditora KPMG y también había sido directivo en la petrolera BP y en el banco Royal Bank of Scotland.

Nelson mostró su disposición a «seguir trabajando» con la junta directiva y, específicamente, con el nuevo consejero delegado del grupo, Georges Elhedery, quien busca reorientar la estrategia reduciendo presencia en mercados occidentales y apostando decididamente por los asiáticos.

La decisión supone retornar a la tradición de HSBC de nombrar a su presidente entre directivos ya presentes en su junta; la designación de Tucker en 2017 fue la primera ocasión en que el gigante bancario fichaba desde el exterior.

El ya expresidente de HSBC procedía de la aseguradora hongkonesa AIA, donde llevó el bastón de mando entre 2010 y 2017 y adonde regresó el 1 de octubre para encabezar de nuevo la junta directiva.

Al descanso de la media sesión, durante el cual se confirmó la noticia, las acciones de HSBC en Hong Kong se mantenían inalteradas, aunque era la única firma del referencial bancario en evitar las pérdidas. EFE

vec/aa/rrt