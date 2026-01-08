HSBC pagará 267,5 millones de euros para evitar un proceso en Francia por fraude fiscal

1 minuto

París, 8 ene (EFE).- El banco británico HSBC ha aceptado pagar una multa 267.531.000 euros al fisco francés para evitar un proceso por fraude fiscal agravado en un procedimiento por la actividad de su sucursal de París entre 2014 y 2019.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) anunció este jueves en un comunicado que el Tribunal Judicial de París ha validado la convención judicial de interés público aceptada por HSBC.

Esa convención es consecuencia de una investigación preliminar que se abrió por el sistema de arbitraje de los dividendos que utilizaba el gigante financiero, sirviéndose de su sucursal parisina, y que permitía evitar las retenciones.

La investigación del PNF puso en evidencia que HSBC había puesto en marcha ese dispositivo, conocido como ‘CumCum’, que permitía a accionistas de empresas francesas residentes en otro país no abonar las retenciones que deberían haber pagado al fisco entregando de forma temporal sus títulos a una entidad, que así se quedaba con una comisión.

La multa comprende una parte de indemnización de 115 millones por el daño sufrido por las finanzas públicas francesas por el dinero no recaudado y el resto son penalizaciones. EFE

ac/cat/rf