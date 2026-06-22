Huelga de advertencia de la radiotelevisión pública checa por recorte de la financiación

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Praga, 22 jun (EFE).- La radiotelevisión pública de la República Checa inició este lunes una huelga de advertencia de 24 horas contra la reforma del sistema de financiación impulsada por el Gobierno del populista Andrej Babis, que prevé eliminar las tasas ciudadanas y recortar el presupuesto, lo que los trabajadores denuncian como una amenaza a su independencia.

El Gobierno de populistas y eurocríticos, con el magnate agroindustrial Babis a la cabeza, aprobó hace una semana, de acuerdo con su programa electoral, una reforma que ahora será tramitada en el Parlamento y que prevé abolir las tasas ciudadanas con las que se financian los entes, que pasarán a depender directamente de los presupuestos generales.

En la reforma se prevé además una rebaja, cuando entre en vigor la ley el 1 de enero de 2027, del 14 % en el presupuesto de la radiotelevisión pública.

Los dirigentes de los medios han alertado de los recortes de personal que supondrá la reducción de 58 millones de euros en los ingresos y han avanzado que podrían despedir entre 450 y 700 trabajadores, de una plantilla total de 4.250 personas.

Desde la madrugada, cuando comenzó la huelga, antes de los noticieros se guarda un minuto de silencio y muchos programas comienzan con un ligero retraso.

Los espectadores serán testigos de retrasos de un minuto en muchas de la programaciones, trajes negros y continuos recordatorios a la audiencia de los motivos de la huelga, mientras que en la radio la emisoras regionales y digitales se conectarán varias veces al día para realizar transmisiones conjuntas, y algunos programas tendrán un formato diferente o serán más cortos.

La víspera se produjo una marcha de protesta, en la que participaron varios miles de personas, y que fue organizada por ONG ‘Un millón de momentos para la democracia’, que ve en la modificación de la financiación un intento de control gubernamental.EFE

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