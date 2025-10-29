Huelga de trabajadores en Uruguay para pedir más recursos en educación y mejores salarios

Montevideo, 29 oct (EFE).- La central sindical PIT-CNT llevó a cabo este miércoles su segundo paro general parcial con movilización desde que Yamandú Orsi asumió la presidencia de Uruguay para pedir mejores salarios y más recursos para la educación.

Los trabajadores detuvieron sus actividades durante cuatro horas desde las 9:00 hora local (12:00 GMT), aunque algunos sindicatos decidieron extender el paro 24 horas y la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo lo ampliará hasta 48.

La vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, Carolina Spilman, aseguró a EFE que desde la central sindical están muy preocupados con el proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado.

«La matricula en la universidad cada vez aumenta más y el dinero que ingresa para sostener toda esa matricula es ínfimo, no es suficiente. Estamos bastante preocupados con este presupuesto en general, pero en particular con el tema de la educación», dijo.

Además, indicó que otra preocupación son los salarios que se pagan en el país sudamericano y recordó que hay 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos (unos 610 dólares) mensuales.

«Las pautas salariales que bajó este Gobierno hace un par de meses no son suficientes. Hay una promesa de campaña que era de atender esa franja más baja de trabajadores y trabajadoras que nosotros entendemos que no se estaría cumpliendo», puntualizó Spilman.

En ese sentido, añadió: «Los 25.000 pesistas con ese incremento salarial a finales de 2026 serían -con suerte- 28.000 pesistas y entendemos eso no le va a cambiar la realidad a ninguna familia».

Finalmente, señaló que la central sindical volverá a insistir en su propuesta de gravar al 1 % más rico de la población como medida para combatir la pobreza infantil.

«Nosotros vivimos en un país que produce alimentos para 30 millones de personas y tenemos dificultad para alimentar el 32 % de los gurises (jóvenes)», subrayó Spilman.

El pasado 24 de junio, el PIT-CNT le planteó al presidente uruguayo la posibilidad de imponer un tributo al 1 % más rico de la sociedad, una posibilidad que no contempla el mandatario.

Bajo la consigna: ‘El pueblo primero. Es tiempo de cumplir’, el PIT-CNT celebró en esta jornada el segundo paro de todos los trabajadores durante el gobierno de Orsi, luego del que se llevó a cabo el 12 de agosto.

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también se convocó un paro, pero en esa ocasión fue solo de mujeres. EFE

