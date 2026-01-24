Huelga general en Mineápolis contra las redadas de inmigrantes convoca a miles de personas

2 minutos

Nueva York, 24 ene (EFE).- Una Huelga general en Mineápolis contra las redadas a inmigrantes convocó el viernes a miles de personas para marchar por las gélidas calles y contó con el apoyo de cientos de negocios que cerraron en protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.

La jornada de protesta fue una iniciativa organizada por líderes religiosos y sindicatos en la que se pedía un «apagón económico»: no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras, en una jornada bautizada como ‘Day of Truth & Freedom’ (Día de la verdad y la libertad).

Según los líderes sindicales, más de 15.600 personas reservaron entradas para la marcha de ayer por la tarde en Mineápolis, pese a que la sensación térmica era de -40 °C.

Además, se estima que unos 300 negocios cerraron sus puertas durante el viernes.

Algunas cafeterías optaron por abrir, pero sin atender al público, para ofrecer un espacio donde los participantes pudieran resguardarse del frío, tomar un café gratis, hacer pancartas o ir al baño.

También se planificaron vigilias de oración en todo el estado.

Grupos religiosos estadounidenses denunciaron el arresto de más de 100 miembros del clero en una protesta el viernes por la mañana en el aeropuerto internacional Saint Paul-Mineápolis (MSP) contra ICE y las deportaciones de migrantes en aviones.

La asociación Faith in Minnesota, que organizó la manifestación, publicó vídeos en sus redes sociales en los que muestra a la policía cómo se llevaba a líderes religiosos mientras rezaban de rodillas y gritaban «ICE out!» («¡fuera ICE!»).

La tensión en el estado de Minnesota y las protestas han aumentado tras la muerte, el 7 de enero, de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que murió tras recibir los disparos de un agente del ICE y a quien la administración de Donald Trump acusa de «terrorismo interno».

También ha aumentado el malestar del estado con ICE por la detención de varios menores de edad, entre ellos un niño de cinco años que permanece retenido con su padre en un centro de detención en San Antonio, Texas.

La Administración Trump ha enviado agentes federales a otras ciudades, como Chicago y Charlotte.

Esta semana, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, afirmó en X que la agencia había arrestado a más de 10.000 inmigrantes indocumentados en Minnesota, aunque líderes locales cuestionan la veracidad de esa cifra. EFE

syr/rf