Hugo González, sobre triple salvador en Brooklyn: «Me cambian, me abro en pista y la meto»

2 minutos

Nueva York, 23 ene (EFE).- El español Hugo González describió este viernes cómo fue el triple que metió en la prórroga del partido que enfrentó a sus Boston Celtics con los Nets en Brooklyn para forzar el 118-118 y un segundo tiempo extra en una remontada de su equipo: «Me llaman para cambio, me abro y la meto».

El ‘rookie’ madrileño, de 19 años, habló con naturalidad sobre la acción que cambió el rumbo del partido entre los Nets y los Celtics: «Quedaban dos segundos y yo estaba en el suelo, el entrenador (Joe Mazzulla) me llama para entrar y me dice que intente cogerla en el medio y dar un pase a los de fuera, pero me cierran. Me abro a una esquina, me la dan y luego pues ya tiro y la meto».

«Hemos hecho un partido serio. Creo que también hemos podido estar mucho mejor y habernos salvado varias veces de complicarnos la vida a lo largo del partido, pero lo que cuenta es llevarse la victoria y así ha sido», destacó González, elegido en el número 28 en el último ‘draft’.

González también habló del ambiente esta noche en Brooklyn, con el Barclays Center teñido de verde: «Aparte de ser muy imponente en el TD Garden, (la afición) se mueve por todo el país y ayuda mucho en este tipo de momentos tener a esa familia detrás».

Para González, estos primeros meses en la NBA están siendo «de adaptación y de intentar mejorar todo lo posible», y apuntó tener un equipo técnico que le pone «en posiciones ventajosas» para contribuir con sus «fortalezas en la pista».

González firmó una actuación trascendental para Boston, aportando 10 puntos, 7 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón, además de un impecable 4 de 4 en tiros de campo, incluidos dos triples, uno de ellos en el último segundo de la primera prórroga para forzar el 118-118 que alargaba el agónico encuentro cinco minutos más. EFE

jta/at/hbr

(foto) (vídeo)