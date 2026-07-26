Huiqui celebra el título de Cruz Azul, un equipo «muy trabajador y noble»

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Carson (EE.UU.), 25 jul (EFE).- El entrenador de Cruz Azul, el mexicano Joel Huiqui, celebró este sábado la victoria frente a Toluca por el título de Campeón de Campeones y achacó el éxito al esfuerzo de jugadores que sacrificaron algunos días de descanso por el Mundial para estar a la altura de este encuentro.

El técnico señaló especialmente al mexicano Erik Lira y el colombiano Willer Dita, quienes se adaptaron al ritmo de los azules para enfrentarse a los diablos rojos. «Ese es el reflejo del compromiso que tiene este plantel», indicó en una rueda de prensa posterior al encuentro.

«Parte de la esencia y lo que está consiguiendo el club es un alto nivel de competencia, el jugador está consciente de que tiene que dar mucho más», agregó.

Huiqui destacó en este sentido que lo que han demostrado con este victoria es que son «un equipo muy trabajador, noble» y donde encuentra «una gran armonía» dentro del plantel.

El míster se sorprendió ante la marea azul que invadió un estadio estadounidense para disfrutar de un encuentro mexicano. «La afición siempre ha estado a la altura, es un orgullo estar representado por ellos», dijo.

«Nos quedan grandes partidos y vamos a ir paso a paso, hoy toca festejar», sentenció. EFE

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