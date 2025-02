Hulu prepara un documental sobre la muerte de la directora de fotografía de ‘Rust’

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Hulu está preparando una película documental que analiza la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció de un disparo durante el rodaje de la película ‘Rust’ en 2021, anunció este jueves la revista Variety.

‘Last Take: Rust and the Story of Halyna’ (La última toma: Rust y la historia de Halyna) está dirigida y producida por la cineasta Rachel Mason (‘Circus of Books’) y se estrenará el 11 de marzo en la plataforma en línea.

Mason era amiga de Halyna y su esperanza «era hacer películas con ella y apoyarla en todas las muchas películas que estaba segura de que haría», indicó en un comunicado recogido por la revista especializada.

«Nuestro filme pretende mantenerla en el centro, al mismo tiempo que ofrece un retrato de la experiencia de aquellos con quienes pasó sus últimos 12 días. Esperamos que a través de sus esfuerzos ofrezca al mundo un retrato muy inacabado de Halyna», agregó.

El documental pretende analizar el accidente que acabó con su vida en 2021, cuando el protagonista y productor del filme, el actor Alec Baldwin, disparó durante el rodaje una pistola que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.

El caso contra Baldwin, por el que lo acusaron de homicidio involuntario, se desestimó el pasado julio después de que la jueza determinara que la Fiscalía no había conseguido revelar pruebas críticas para el acusado.

Por el contrario, la armera del filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsable de cargar la pistola que terminó con la vida de Hutchins, fue declarada culpable en marzo y sentenciada a 18 meses de prisión, y el ayudante de dirección, David Halls, aceptó un cargo de un delito menor en un acuerdo con la Fiscalía. EFE

