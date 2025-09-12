The Swiss voice in the world since 1935

Human Rights Watch dice que la condena a Bolsonaro muestra que nadie está encima de la ley

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Río de Janeiro, 12 sep (EFE).- La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch consideró este viernes «histórica» la condena a 27 años de prisión dictada por la Corte Suprema contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo y como una demostración de que nadie está por encima de la ley.

«El juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados por tramar un golpe es histórico para Brasil», afirmó la organización internacional en un mensaje publicado en redes sociales.

Según la organización de defensa de los derechos humanos, la Corte Suprema de Brasil defendió el derecho de los brasileños a elegir libremente a sus gobernantes.

«La sentencia reafirma que nadie está por encima de la ley», concluyó Human Rights Watch.

Bolsonaro fue condenado la víspera a 27 años y 3 meses de cárcel tras haber sido hallado responsable por el Supremo de liderar un complot golpista para «perpetuarse en el poder» tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata de un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático. EFE

cm/ed/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR