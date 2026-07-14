Human Rights Watch pide una investigación exhaustiva de muerte colombiano a manos de ICE

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Nueva York, 14 jul (EFE).- La organización Human Rights Watch pidió este martes que se realice una investigación «oportuna, transparente y exhaustiva» de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine.

«Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE», indicó en un comunicado Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW.

La hija de tres años y la pareja de Durán Guerrero, de 26 años, le acompañaban cuando le dispararon.

El ICE confirmó que el colombiano no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los agentes dispararon por seguridad pública. Según explicaron, el coche de Guerrero salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al «intentar huir» procedieron a disparar.

La organización de derechos civiles, LatinoJustice, catalogó como una «atrocidad contra los derechos humanos» la muerte y pidió una investigación «transparente» de lo ocurrido.

La muerte del colombiano, con permiso de trabajo en EE.UU. y Seguro Social, se registró una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado también muriera a manos de ICE en Texas cuando se dirigía a trabajar en su coche con sus hermanos.

Estas dos muertes elevan a 11 el total de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual administración, cinco de ellos dentro de vehículos, según la organización de abogados.

«Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos», indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice.

Además, afirmó que el Gobierno de Trump ha actuado con impunidad ante las violaciones cometidas contra numerosas personas que viven en EE.UU en nombre del control migratorio.

Según Chen, tener apariencia latina se ha convertido en una excusa para «atropellar, herir, disparar y matar personas».

Se estima que en el estado de Maine viven unos 30.000 latinos, lo que representa aproximadamente el 2 % de la población estatal, señaló LatinoJustice. EFE

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