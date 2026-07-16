Humo de incendios forestales en Canadá afecta a EEUU

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El humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario se extendió el jueves hacia el noreste de Estados Unidos y Nueva York, con la exposición de millones de personas a una calidad del aire muy degradada.

Un día después de imágenes de un amarillo apocalíptico en la ciudad canadiense de Toronto, ahora los más afectados son los estados estadounidenses cerca de la frontera, incluidos Minesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.

El jueves por la mañana, el monitor de la empresa IQAir situó a Detroit, Toronto, Mineápolis y Chicago como las ciudades más contaminadas del mundo.

Una neblina difusa cubrió Nueva York, donde los meteorólogos esperan un umbral calificado de «peligroso para la salud» debido a las partículas finas procedentes de los incendios. Las autoridades animan a los habitantes a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

Estas condiciones pueden persistir al menos hasta el viernes, advirtieron las autoridades del estado estadounidense de Míchigan, situado al sur de Ontario.

Según los datos más recientes, hay más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario, de los cuales al menos 60 están fuera de control.

Las autoridades de Ontario solicitaron ayuda adicional al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas.

Los incendios forestales en Canadá han arrasado 1,9 millones de hectáreas este año, menos aún que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.

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