Humo peligroso de incendios forestales en Canadá afecta a EEUU

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El humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario se extendió el jueves hacia el noreste de Estados Unidos y Nueva York, con la exposición de millones de personas a una calidad del aire muy degradada.

Un día después de imágenes de un amarillo apocalíptico en la ciudad canadiense de Toronto, ahora los más afectados son los estados estadounidenses cerca de la frontera, incluidos Minesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.

El jueves por la tarde, el monitor de la empresa IQAir situó a Detroit, Mineápolis y Chicago como las tres ciudades más contaminadas del mundo.

Una neblina difusa cubrió Nueva York, donde los meteorólogos esperan un umbral calificado de «peligroso para la salud» debido a las partículas finas procedentes de los incendios. Las autoridades animan a los habitantes a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

En Detroit, Chicago y Toledo (Ohio), el índice de calidad del aire superó los niveles peligrosos, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

«Sentimos una sensación de opresión en el pecho», declaró a la AFP Erin Lucey, empleada en una granja de hortalizas ecológicas en el centro-sur de Wisconsin (norte de Estados Unidos).

Estas condiciones pueden persistir al menos hasta el viernes, advirtieron las autoridades del estado estadounidense de Míchigan, situado al sur de Ontario.

Según los datos más recientes, hay más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario, de los cuales al menos 60 están fuera de control. Hasta ahora unas 15 comunidades han sido evacuadas.

Las autoridades de Ontario solicitaron ayuda adicional al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas.

«Estamos preparados y proporcionaremos todo el apoyo adicional necesario», declaró el jueves el primer ministro canadiense Mark Carney.

Los incendios forestales en Canadá han arrasado al menos 1,9 millones de hectáreas este año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.

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