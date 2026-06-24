Hun Sen se reunirá con Xi Jinping en Pekín con las estafas digitales y comercio de fondo

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Bangkok, 24 jun (EFE).- El histórico exgobernante de Camboya Hun Sen se reunirá en China con el presidente Xi Jinping, con Pekín como socio clave de Nom Pen y el telón de fondo del auge de los centros de estafas de mafias chinas en el país del Sudeste Asiático, y el supuesto uso de la nación como punto de transbordo para el comercio de productos chinos.

Según informó este miércoles la gubernamental Agencia Kampuchea Press, Hun Sen, quien gobernó Camboya con puño de hierro desde 1985 hasta 2023 y es el actual presidente del Senado, comienza la visita a China el jueves para reunirse con Xi y «reforzar la amistad y la cooperación bilateral».

Hun Sen, de 73 años y cuyo hijo, Hun Manet, le sucedió en el cargo, por lo que se considera que sigue siendo el líder en la sombra en Camboya, encabezará una delegación de alto nivel en una visita que se extiende hasta el sábado y a la que también acuden representantes del rey camboyano, Norodom Sihamoni.

El viaje responde a una invitación de China y se produce poco más de un año después de la última visita de Xi a Camboya, cuando firmó más de 30 acuerdos de cooperación, con el foco en inversiones en la cadena de producción y suministro.

Se espera, según la agencia camboyana, que Hun Sen se reúna también con el primer ministro, Li Qiang, y con otros altos cargos.

Camboya es una de las naciones del Sudeste Asiático más situadas bajo órbita china, su principal socio comercial. El país ha sido señalado por EE. UU. por actuar como supuesto punto de transbordo, junto a Vietnam, de productos chinos, motivo por el cual recibió inicialmente una tasa de aranceles más elevada por parte de la Administración de Donald Trump.

También es Camboya donde se cree que China utiliza militarmente la base naval de Ream, que ha ayudado ha reconstruir, si bien Pekín -que solo admite disponer en el extranjero de la base de Yibuti- suele rechazar que así sea.

Otro de los aspectos más destacables de la dinámica bilateral en los últimos años es la proliferación de centros de estafas digitales en Camboya, uno de los epicentros de estas instalaciones desde las que trabajadores en condiciones de semiesclavitud engañan online a víctimas de todo el mundo, según han denunciado la ONU y ONG.

Si bien inicialmente las estafas estaban dirigidas sobre todo a ciudadanos de China – y perpetradas por mafias del país, según las investigaciones -, estas han ampliado el rango y también apuntan ahora hacia otras regiones, incluida Latinoamérica y España.

Pekín y Nom Pen han anunciado en los últimos meses su supuesta colaboración para luchar contra el fraude en línea, especialmente tras la extradición en enero a China de Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, señalado por EE. UU. por presuntamente dirigir centros de estafa.

No obstante, expertos y ONG acusan a Nom Pen de connivencia con las mafias y el lucrativo negocio. EFE

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