Hungría: Detenido un hombre que comía restos humanos robados de un hospital y cementerios

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Budapest, 23 jun (EFE).- Un hombre de 30 años ha sido detenido por llevarse a su casa y comerse restos humanos que sacaba del hospital de Budapest donde trabajaba y de un cementerio, según informó este martes la Policía húngara.

Las autoridades iniciaron una investigaciones después de recibir informaciones de que un empleado de un hospital de la capital húngara almacenaba en su domicilio restos de cuerpos humanos.

El detenido está siendo investigado como sospechosos del delito de profanación de cadáveres.

Según informa la Policía, el hombre hablaba abiertamente con sus familiares y amigos de su colección de restos humanos.

La Policía lo detuvo la semana pasada en su domicilio, situado en uno de los barrios más acomodados de la capital.

Durante el registro, las autoridades encontraron un rostro humano, piel de la cara, huesos, restos de una pierna, un cerebro, una mano, así como cráneos y hasta un corazón dentro de un frasco de conserva.

Este último todavía es analizado para aclarar si es resto humano o animal, agrega el comunicado.

El hombre reconoció a los agentes que siente una especial atracción por los partes del cuerpo humano y agregó que también consiguió restos de cadáveres desenterrados en cementerios abandonados de Hungría y la vecina Eslovaquia.

Los restos humanos le han servido para preparar y comer diferentes platos, agregó el joven de 30 años.

Las autoridades han incautado su vehículo, su ordenador, así como portátiles, tabletas, teléfonos móviles, y tarjetas SIM y de datos. EFE

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