Hungría acelera la construcción de reactores financiados por Rusia pese a dictamen europeo

2 minutos

Budapest, 15 sep (EFE).- El Gobierno húngaro afirmó este lunes que acelerará la construcción, con financiación rusa, de dos nuevos reactores de Paks, su única central nuclear, pese a la sentencia de la justicia comunitaria que anula las ayudas públicas a ese proyecto.

«A pesar de todos los ataques y todos los intentos de obstaculizarlo, Hungría acelera la ampliación de Paks», afirmó el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en su intervención ante las Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que comenzó hoy en Viena.

El líder de la diplomacia húngara agregó que gracias a ese impulso a la obra los dos nuevos reactores «podrían quedar operativos en el inició de la próxima década».

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán -el líder comunitario más cercano a Moscú- anunció en 2014 la firma de un acuerdo con la empresa estatal rusa Rosatom para la construcción de los reactores, con un préstamo ruso de 12.500 millones de euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el pasado jueves aprobación por parte de la Comisión Europea de las ayudas públicas que concedió Hungría para la construcción de dos reactores, porque no pudo ratificar que la operación con Rusia fuera conforme al derecho comunitario.

La planta de Paks, que genera más de la mitad de la energía eléctrica producida en el país, cuenta con cuatro reactores que tienen permisos de funcionamiento hasta entre 2032 y 2037.

Hungría depende mucho de las fuentes de energía rusas, ya que compra de Moscú el 65 % del crudo y el 85 % del gas que usa, y se opone a las sanciones europeas que afecten ese sector.

El Gobierno del país centroeuropeo es criticado por sus socios en la UE y la OTAN por no haber dado suficientes pasos para independizarse de las fuentes de energía rusas.

Szijjártó afirmó hoy que el mix energético es una competencia nacional y que todos los países «tienen el derecho soberano de decidir al respecto».

El ministro subrayó que no se debería poner en peligro, con sanciones, la seguridad energética de ningún país.

Szijjártó también apuntó, a que además de Rosatom, el proyecto de Paks cuenta con subcontratistas franceses y alemanes.EFE

