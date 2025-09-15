The Swiss voice in the world since 1935

Hungría acelera la construcción de reactores financiados por Rusia pese a dictamen europeo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Budapest, 15 sep (EFE).- El Gobierno húngaro afirmó este lunes que acelerará la construcción, con financiación rusa, de dos nuevos reactores de Paks, su única central nuclear, pese a la sentencia de la justicia comunitaria que anula las ayudas públicas a ese proyecto.

«A pesar de todos los ataques y todos los intentos de obstaculizarlo, Hungría acelera la ampliación de Paks», afirmó el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en su intervención ante las Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que comenzó hoy en Viena.

El líder de la diplomacia húngara agregó que gracias a ese impulso a la obra los dos nuevos reactores «podrían quedar operativos en el inició de la próxima década».

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán -el líder comunitario más cercano a Moscú- anunció en 2014 la firma de un acuerdo con la empresa estatal rusa Rosatom para la construcción de los reactores, con un préstamo ruso de 12.500 millones de euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el pasado jueves aprobación por parte de la Comisión Europea de las ayudas públicas que concedió Hungría para la construcción de dos reactores, porque no pudo ratificar que la operación con Rusia fuera conforme al derecho comunitario.

La planta de Paks, que genera más de la mitad de la energía eléctrica producida en el país, cuenta con cuatro reactores que tienen permisos de funcionamiento hasta entre 2032 y 2037.

Hungría depende mucho de las fuentes de energía rusas, ya que compra de Moscú el 65 % del crudo y el 85 % del gas que usa, y se opone a las sanciones europeas que afecten ese sector.

El Gobierno del país centroeuropeo es criticado por sus socios en la UE y la OTAN por no haber dado suficientes pasos para independizarse de las fuentes de energía rusas.

Szijjártó afirmó hoy que el mix energético es una competencia nacional y que todos los países «tienen el derecho soberano de decidir al respecto».

El ministro subrayó que no se debería poner en peligro, con sanciones, la seguridad energética de ningún país.

Szijjártó también apuntó, a que además de Rosatom, el proyecto de Paks cuenta con subcontratistas franceses y alemanes.EFE

mn/as/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR