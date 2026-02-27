Hungría afirma que Ucrania sólo traería corrupción y guerra si entra en la Unión Europea

Budapest/Zagreb, 27 feb (EFE).- El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó este viernes de «broma pesada» que la Unión Europea, a la que Hungría pertenece, quiera incorporar a Ucrania, un país al que calificó como el más corrupto de Europa.

«Serbia fortalecería a la UE, contribuiría a su desarrollo y también a la paz en el continente. Mientras, los ucranianos quieren traer la guerra, cereales de mala calidad y la mafia ucraniana a la Unión Europea», declaró Szijjártó en rueda de prensa en Belgrado junto con la ministra de Economía serbia, Adrijana Mesarovic.

Szijjártó se refirió a Ucrania como el «país más corrupto en Europa», según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Hungría.

El ministro apoyó, por el contrario, que Serbia entre en la UE.

En más de una década de negociaciones de acceso a la UE, Serbia sólo ha cerrado de forma provisional dos de los 35 capítulos, ambos de carácter técnico, y el proceso está prácticamente congelado desde 2021.

El presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic, que mantiene una buena relación con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este mes que su objetivo es acelerar las reformas para alinearse con las normas europeas.

Sin embargo, su Gobierno acaba de impulsar una reforma judicial que la UE ha calificado de paso atrás, al entender que socava la independencia de la Justicia.

Según el informe anual de la ONG Transparencia Internacional, Hungría ha sido el país más corrupto de la UE los últimos cuatro años.

Szijjártó y Mesarovic firmaron hoy varios acuerdos de cooperación económica entre los dos países, incluida un memorándum sobre la aplicación de tecnología e innovaciones nucleares.EFE

