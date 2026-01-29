Hungría alerta de riesgo de guerra si la UE traslada a Ucrania el entrenamiento militar

2 minutos

Budapest, 29 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, alertó este jueves de que un eventual entrenamiento de fuerzas militares comunitarias en suelo ucraniano podría conducir a una guerra mundial.

«Quieren que el entrenamiento de (las fuerzas de) la Unión Europea se traslade a Ucrania», afirmó en declaraciones a la prensa húngara en Bruselas, donde participa en el Consejo de Exteriores.

Esta propuesta, prosiguió el ministro, está «obviamente» relacionada con una iniciativa anterior de Francia y el Reino Unido para enviar tropas a Ucrania, invadida hace cuatro años por Rusia.

Según el jefe de la diplomacia húngara, la presencia de soldados de países de la Unión Europea (UE) en territorio ucraniano supondría traspasar «una línea roja que conduciría a una confrontación bélica directa entre los países de la UE y Rusia».

Dado que la mayoría de los Veintisiete son miembros de la OTAN, existe el riesgo de una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica, lo que a su vez «significaría la tercera guerra mundial», insistió el ministro del Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán, el líder de la UE más cercano al Kremlin que es al mismo tiempo un declarado admirador del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Szijjártó aseguró que en el Consejo también «se ha dicho que la UE no está preparada para la paz» en Ucrania.

En su opinión, «Bruselas es el obstáculo más importante» que afrontan «los esfuerzos de paz de Trump» en Ucrania.

Por otro lado, ahondó en la oposición categórica de Budapest a enviar armas a Ucrania, así como a las ayudas financieras a Kiev con fines militares al avanzar que su Gobierno nunca apoyará un envío de 1.500 millones de euros que, según dijo, está ya casi decidido.

Otra de las propuestas que Szijjártó dijo que se ha tratado en el Consejo de hoy es la de financiar la adquisición ucraniana de armas con fondos del Banco Europeo de Inversiones.

Las relaciones de Hungría con Ucrania son tensas desde hace años y en las últimas semanas los ministerios de Exteriores de ambos países han convocado a los embajadores del otro país por declaraciones de líderes gubernamentales.

Ucrania acusa a Hungría de apoyar los intereses de Moscú en la guerra, mientras que Budapest denuncia que Kiev limita los derechos de la minoría magiar. EFE

mn/wr/mgr