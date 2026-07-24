Hungría anuncia una investigación sobre unas cebras perteneciente a un allegado de Orbán

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El ministro húngaro de Medio Ambiente anunció el viernes el lanzamiento de una «investigación exhaustiva» sobre la situación de un rebaño de cebras que se convirtió en un símbolo de las acusaciones de corrupción y de los abusos atribuidos al régimen del exdirigente nacionalista Viktor Orbán.

Las referencias a estos animales exóticos se habían convertido en un elemento recurrente entre manifestantes disfrazados de cebras contra el antiguo gobierno de Orbán, después de que los animales fueran filmados a finales de 2024 vagando por los campos cercanos a una lujosa mansión que oficialmente pertenece al padre octogenario del ex primer ministro.

Los terrenos y el rebaño de cebras son propiedad de Lőrinc Mészáros, uno de los hombres más ricos de Hungría, considerado por sus detractores como un testaferro de Orbán.

La forma en que se han mantenido las cebras constituye una situación de «cría irresponsable», declaró en Facebook el ministro de Medio Ambiente, Gajdos László, antiguo cuidador de zoológico.

Según él, 17 cebras llevan dos años en cautividad en los terrenos de Mészáros, situados cerca de Bicske, a 35 kilómetros al oeste de Budapest, algunas de ellas sin ningún permiso.

«La gran mayoría no cuenta con ninguna prueba de origen. La mayoría de los documentos fueron elaborados a posteriori», precisó el ministro.

Tres de estos animales se escaparon en enero pasado «debido a una valla inadecuada» y uno fue encontrado «muerto de frío», añadió Gajdos. «¡No vamos a dejar que esto pase!», prometió.

El año pasado, la asociación de caza Vál völgye, propiedad de Mészáros y encargada de gestionar estos terrenos, afirmó que acogía a las cebras respetando las leyes vigentes y que disponía de los permisos necesarios.

También aseguró que todos los animales exóticos presentes en su propiedad habían sido rescatados de situaciones de maltrato.

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