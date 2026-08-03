Hungría apaga su única central nuclear debido a falta de agua en el Danubio

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El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, anunció el domingo la detención de la única central nuclear del país, por primera vez en 44 años, debido al nivel excesivamente bajo del agua en el río Danubio.

«Debido a la nueva baja del nivel de aguas del Danubio, una de las dos últimas unidades de producción de la central nuclear de Paks será detenida a la 01H30 de la mañana» del domingo, publicó Magyar en X.

«La producción de la central bajará así a solamente 240 megavatios, y será completamente detenida mañana por primera vez en 44 años», añadió el jefe de gobierno.

Situada a unos 100 kilómetros al sur de Budapest, la central de Paks suministra cerca de 40% de la producción anual de electricidad del país.

El operador de la central, cuyos cuatro reactores construidos con tecnología de la era soviética son enfriados con agua bombeada del Danubio, advirtió el viernes que el bajo nivel del río podría obligar a detener la planta.

Las aguas del Danubio han alcanzado en algunos lugares un nivel históricamente bajo, debido a la prolongada falta de lluvias y el calor extremo que afecta a Europa.

Para los próximos días se esperan temperaturas de 40 ºC a 42 ºC en este país de Europa central, lo que podría agravar la situación del río.

ega/mas/cr