Hungría comprará petróleo a EEUU tras la visita del vicepresidente Vance

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Hungría comprará petróleo a Estados Unidos en las «próximas semanas y meses» por unos 500 millones de dólares para «diversificar las fuentes de suministro», declaró un funcionario del gobierno el jueves, tras la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance.

Vance viajó a Budapest esta semana para expresar su apoyo al primer ministro nacionalista Viktor Orbán, que en las elecciones parlamentarias del próximo domingo se enfrentará a un desafío sin precedentes en sus 16 años de mandato.

La petrolera húngara MOL comprará crudo a Estados Unidos en las «próximas semanas y meses», declaró en una rueda de prensa Gergely Gulyás, jefe de gabinete de Orbán.

«Este paso sirve para diversificar las fuentes de suministro y forma parte del fortalecimiento de las relaciones energéticas entre Estados Unidos y Hungría», añadió.

MOL comprará 510.000 toneladas de crudo por un valor de 500 millones de dólares a Estados Unidos y a empresas energéticas estadounidenses, indicó la Casa Blanca en un comunicado, en el que destacó que las relaciones entre ambos países se vieron reforzadas por el «viaje histórico» de Vance a Hungría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la candidatura de Orbán a su reelección en este país miembro de la Unión Europea de 9,5 millones de habitantes.

Hungría sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa y, al contrario de la mayoría de los líderes de la UE, Orbán ha mantenido estrechos lazos con el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

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