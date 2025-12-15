Hungría considera la congelación de activos rusos en la UE una «provocación bélica»

Budapest, 15 dic (EFE).- El Gobierno de Hungría acusó este lunes a la Unión Europea (UE) de cometer una «provocación bélica» al decidir usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania, una medida aprobada con poderes de emergencia que, según Budapest, viola las normas comunitarias y podría acercar la guerra a Europa.

«La congelación de los activos rusos y su utilización (para apoyar a Ucrania) es una provocación bélica de una gravedad no vista en los últimos dos o tres años», afirmó el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, en Bruselas, donde participa en el Consejo de Exteriores, según un comunicado.

Szijjártó añadió que la UE «ridiculiza sus propias normas» al querer utilizar los activos rusos inmovilizados -por un valor de 210.000 millones de euros-, en alusión a la preocupación del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán de que la Comisión Europea esté eludiendo los procedimientos de decisión por unanimidad.

La UE decidió el viernes, con poderes de emergencia, la inmovilización indefinida de esos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados anteriormente para apoyar la reconstrucción de Ucrania.

La concesión de poderes de emergencia elimina el riesgo de que a la hora de renovar las sanciones a Rusia cada seis meses, como era necesario hasta ahora, se produzcan los vetos de países como Hungría o Eslovaquia, más cercanos a Moscú.

El jefe de la diplomacia húngara consideró que esta medida podría causar la escalada de la guerra hacia Europa.

«Esto es inaceptable, simplemente porque Europa no sobreviviría una guerra entre Europa y Rusia», subrayó el ministro.

Bélgica, donde se encuentra la gran mayoría de estos activos inmovilizados, ha mantenido hasta ahora su veto a la propuesta por temor a represalias de Moscú y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.

Por su parte, el Banco Central de Rusia (BCR) demandó ante el Tribunal de Arbitraje ruso al depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin su consentimiento, así como por los daños causados. EFE

