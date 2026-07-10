Hungría dedicará a transporte y energía los 10.000 millones euros de la UE descongelados

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Budapest, 10 jul (EFE).- Hungría destinará sobre todo al sector del transporte y la energía y la sanidad, los cerca de 10.000 millones de euros desbloqueados por la Unión Europea (UE) este viernes, tras dar la luz verde a un plan de reconstrucción presentado por el gobierno del primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar.

«El plan de reconstrucción de Hungría ha sido respaldado hace unos instantes por los ministros de Finanzas de la UE, de manera unánime”, destacó Magyar en un mensaje en la red social Facebook.

“Muchos no creían que fuera posible, muchos consideraban inviable» lograr este objetivo, añadió el mandatario, que asumió el poder hace unos tres meses tras ganar su partido, Tisza, las elecciones legislativas de abril, poniendo así fin a 16 años consecutivos del gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán y su formación, el Fidesz.

En su breve comunicado, Magyar recordó que las políticas del Ejecutivo antecesor habían obstaculizado el acceso a los fondos comunitarios y que la suma liberada hoy será destinada a programas relacionados con el desarrollo del transporte, el abastecimiento energético, la sanidad, el suministro de agua y el desarrollo de empresas húngaras.

El Ecofin dio este viernes su luz verde al plan de recuperación negociado de antemano entre el Gobierno de Magyar y la Comisión Europea (CE) para desbloquear el desembolso de unos fondos que, en la práctica, estaban congelados bajo el mandato de Orbán.

Budapest puede ahora empezar a solicitar los desembolsos una vez vaya cumpliendo con cada una de las reformas pactadas, aunque para ello tendrá que ceñirse a los plazos que establece el fondo de recuperación y que limitan al 31 de agosto el tiempo para cumplir los compromisos adoptados.

Ya en mayo pasado, Budapest y Bruselas cerraron un acuerdo que supuso el desbloqueo de otros 6.400 millones de euros en fondos de cohesión que estaban congelados en un pulso entre las instituciones comunitarias y Orbán, marcado por las advertencias europeas sobre el deterioro democrático de Hungría y la controversia por la aprobación de leyes restrictivas contra el colectivo LGTBIQ, entre otros.

Gran parte de ese dinero se encontraba retenido desde diciembre de 2022, cuando fueron activados unos inéditos mecanismos de protección del presupuesto comunitario debido a lo que se consideraron deficiencias en materia de independencia judicial, vulneraciones de derechos civiles y riesgos de corrupción sistémica durante el mandato del Fidesz.

Magyar ganó con amplia mayoría las elecciones de abril tras una campaña en la que prometió desmantelar el régimen de Orbán, recuperar los fondos europeos y restaurar los deteriorados estándares de la democracia y del Estado de derecho. EFE

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