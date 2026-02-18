Hungría deja de exportar diésel a Ucrania en represalia al corte del tránsito de crudo
Budapest, 18 feb (EFE).- El Gobierno húngaro ha suspendido este miércoles la exportación de diésel hacia Ucrania hasta que ese país no reanude el tránsito del crudo ruso hacia Hungría, cortado debido a ataques rusos.
“Hungría suspendió hoy el suministro de diésel hacia Ucrania, hasta que Kiev no reanude el transporte de petróleo ruso hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba”, anunció el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en la red social Facebook. EFE
mn-as/rml