Hungría demandará ante el TJUE la prohibición a partir de 2027 de la compra de gas ruso

Budapest, 26 ene (EFE).- El Gobierno ultranacionalista de Hungría anunció este lunes que demandará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la aprobación definitiva de la prohibición de las compras de gas natural licuado procedente de Rusia.

«Esta normativa se ha elaborado mediante un gran fraude jurídico, ya que, en esencia, se trataría de una sanción que habría requerido una decisión unánime», afirmó el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó en un comunicado.

Por ello, Szijjártó afirmó que «tan pronto se haga oficial la decisión, el Gobierno de Hungría presentará una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se anule la normativa».

El ministro opinó que la medida «se ha disfrazado» de medida comercial «para eludir la oposición de los Gobiernos nacionales soberanos» y para que la decisión se pueda tomar con una mayoría cualificada y no por unanimidad.

Szijjártó agregó que la decisión es «totalmente contraria» a la legislación de la Unión Europea (UE), ya que los tratados establecen que son los países miembros los que deciden qué fuentes de energía compran.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es el mejor aliado de Moscú en la UE y el país depende mucho de las fuentes de energía rusas.

Hungría le compra el 85 % y el 65 % respectivamente del gas y petróleo que usa.

El Consejo de la Unión Europea dio hoy su aprobación definitiva al reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado (GNL) de Rusia desde principios 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de ese año.

«El mercado energético de la UE será más fuerte, más resiliente y más diversificado. Nos desvinculamos de una dependencia perjudicial del gas ruso y damos un paso importante, en un espíritu de solidaridad y cooperación, hacia una Unión de la Energía autónoma», afirmó en nombre de la presidencia de turno del Consejo el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos.

Los países de la UE deberán elaborar antes del 1 de marzo de 2026 planes nacionales para diversificar el suministro de gas e identificar los posibles retos a la hora de sustituir el gas ruso.

El reglamento, que ya aprobó la Eurocámara con 500 votos a favor, 120 en contra y 32 abstenciones, veta la firma de nuevos contratos de compra de GNL ruso seis semanas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Diario Oficial de la UE.

En el voto de hoy, Hungría y Eslovaquia han votado en contra, mientras que Bulgaria se ha abstenido y los otros 24 Estados miembros se han pronunciado a favor.EFE

