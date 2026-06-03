Hungría desbloquea la vía de Ucrania a la UE tras un acuerdo sobre la minoría magiar

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Viena, 3 jun (EFE).- El flamante primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este miércoles que cerró con la vecina Ucrania un acuerdo sobre una ampliación de los derechos de la minoría magiar en ese país, lo que allana el camino para un visto bueno de Budapest a iniciar negociaciones de adhesión a la UE con Kiev.

En un video colgado en Facebook, el conservador habló de una «gran noticia» y destacó que su equipo de negociadores logró lo que el anterior jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, no consiguió en 10 años.

«Hemos alcanzado un acuerdo integral con Ucrania sobre la ampliación de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara de unas 100.00 personas que vive allí», aseguró Magyar, ganador de las elecciones del pasado 12 de abril.

«Los compromisos asumidos por Ucrania también se reflejarán en el plan de acción que el país ha presentado ante la UE. Si esto se materializa, el gobierno húngaro dará su visto bueno a la apertura del primer grupo de capítulos de negociación relativos a la adhesión de Ucrania», anunció Magyar.

Al mismo tiempo, los embajadores de los países miembros de la UE en Bruselas iniciaron este miércoles los preparativos para abrir justo ese primer bloque de las negociaciones.

La posición común para abrir el primer bloque temático para las negociaciones con ambos países debe ser ahora formalmente adoptada por los Veintisiete la próxima semana.

El objetivo es iniciar formalmente esos contactos en dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo, explicaron fuentes comunitarias en Bruselas.

En todo caso, Magyar matizó que su Ejecutivo «sigue sin apoyar unas negociaciones aceleradas para la adhesión de Ucrania a la UE».

«Si Ucrania logra cerrar los 33 capítulos de adhesión dentro de 10 o 15 años, nuestro país celebrará un referéndum vinculante sobre esta cuestión», concluyó el primer ministro húngaro en el video colgado en Facebook.

El Gobierno de Orbán, considerado como el principal aliado de Rusia en la UE, había rechazado con vehemencia cualquier intento de integrar Ucrania en el bloque comunitario. EFE

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