Hungría desconecta la central nuclear de Paks debido a la falta de agua en el Danubio

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Viena, 2 ago (EFE).- Hungría ha desconectado este domingo uno de los dos reactores aún operativos de la central nuclear de Paks, que produce la mitad de la energía del país, debido a la caída del caudal del río Danubio, según anunció el primer ministro, Peter Magyar, que adelantó que la planta quedará mañana totalmente inoperativa.

Una vez apagado ese reactor, la capacidad de generación de la planta caerá a 240 megavatios, frente a los 2.000 habituales, anunció Maguar en un mensaje en la red social X, en el que indicó que la central se detendrá completamente mañana por primera vez desde que comenzó a funcionar hace 44 años.

«Debido a un nivel del Danubio en mínimos históricos sin precedentes, la generación eléctrica en Paks se detendrá por completo de forma temporal», señaló el primer ministro, quien reconoció que se trata de una situación «inimaginable».

Con todo, afirmó que la seguridad de la central está asegurada y que los sistemas de refrigeración de los reactores seguirán funcionando.

El agua del río Danubio a la altura de Paks está en -134 centímetros, muy por debajo de la marca histórica de -98 registrada en 2018.

Magyar indicó que en los próximos días el nivel seguirá bajando en el segundo río más largo de Europa, muy afectado por la sequía y las olas de calor que azotan a Europa Central desde hace semanas.

De hecho, el primer ministro conservador adelantó que se esperan temperaturas de hasta 40 grados los próximos días.

Magyar pidió a la población que hagan un uso más moderado de la electricidad, especialmente entre las 18.00 y las 21.00.

«Solicito que empresas, instituciones, ayuntamientos y compatriotas intenten reducir o reprogramar notablemente su consumo eléctrico en esa franja. A los operadores de centros comerciales les pido moderar la climatización en esos horarios, y a los ayuntamientos e iglesias, apagar temporalmente la iluminación decorativa de sus edificios durante los próximos días», pidió.

También adelantó que las autoridades decidirán si es preciso aplicar a partir de mañana restricciones al consumo de agua a las grandes empresas. EFE

as/alf