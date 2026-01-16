Hungría dificultará la labor de los embajadores de la UE si hablan de las elecciones

Budapest, 16 ene (EFE).- El Gobierno ultranacionalista húngaro ha amenazado este viernes a los embajadores de los países de la UE con «hacer muy difícil» su trabajo si hacen comentarios sobre las elecciones legislativas del 12 de abril.

«Un embajador que trabaja en nuestro país no tiene por qué inmiscuirse en las elecciones húngaras. No aceptaremos ningún tipo de crítica ni comentario en relación con las elecciones húngaras», afirmó el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, en un comunicado.

El ministro adelantó que ha convocado a los embajadores a un encuentro para advertirles de que si «interfieren, se entrometen, hacen comentarios o critican el proceso electoral húngaro, tendrán muchas dificultades para realizar su trabajo en Budapest en el futuro».

El ministro agregó que «no podrán reunirse con ningún responsable de la administración pública y no podrán pasar del nivel de subdirector de departamento» de los ministerios.

«Esperamos respeto, esperamos que se respete nuestra soberanía», enfatizó el ministro.

El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán que llegó al poder en 2010, utilizó su mayoría absoluta en el Parlamento para introducir un nuevo sistema electoral que, según analistas locales e internacionales, le favorece.

Recientemente, en un congreso del Fidesz, el partido de Orbán, una docena de políticos internacionales, desde la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente serbio Aleksandar Vucic; el jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu; o el líder del Vox Santiago Abascal, han enviado vídeos de apoyo en las próximas elecciones.

El Gobierno húngaro no ha considerado esos apoyos como injerencia externa en la campaña electoral.

Por primera vez desde 2010 el Fidesz tiene un rival que, según las encuestas, podría desplazarle del poder, en la figura de Péter Magyar, un disidente del partido de Orbán.

Su formación, Tisza, ganaría con el 47 % de los votos frente al 39 % que obtendría Fidesz, según un reciente sondeo del Instituto Idea.

Orbán es un cercano aliado de los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, y ambos han expresado en los meses pasados su explícito apoyo al primer ministro húngaro.

Bancos húngaros, entre ellos el MBH Bank que en parte es propiedad estatal y considerado cercano a Orbán, han apoyado con préstamos en el pasado al partido ultranacionalista español Vox y a la a ultraderechista francesa Marine Le Pen.EFE

