Hungría envía a Venezuela ayuda médica y financiera para las víctimas del terremoto

Compartir

1 minuto

Budapest, 2 jul (EFE).- Hungría envía a Venezuela un paquete de ayuda humanitaria con instrumentos y suministros médicos, así como dinero para apoyar la atención a las víctimas del doble terremoto que sacudió el país la semana pasada, causando más de 2.200 muertos.

Así lo anunció este jueves el primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien precisó que, además del paquete de ayuda por valor de 705.000 euros que incluye monitores, materiales de primer auxilio y productos medicinales, Budapest aporta una contribución financiera de 282.000 euros.

Este envío está dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que coordina la movilización de recursos entre Estados miembros para asistir a la población afectada.

Por otra parte, la Casa Húngara de Caracas -un centro cultural y social apoyado financieramente por el Estado húngaro- recibirá de Budapest un subsidio de 141.000 euros para que pueda recibir a damnificados, indicó Magyar. EFE

mn/wr/acm