Hungría expulsa del país a los siete ucranianos a los que Kiev le acusó de «secuestrar»

3 minutos

Budapest, 6 mar (EFE).- Las autoridades húngaras expulsaron este viernes a siete ciudadanos ucranianos -según Kiev, empleados de un banco estatal- que transportaban hacia Ucrania dinero en metálico y oro, y a los que el Gobierno ucraniano le acusó de «secuestrar» como «rehenes», en pleno aumento de las tensiones bilaterales.

Los siete ciudadanos fueron detenidos bajo la sospecha de lavado de dinero y ya han sido expulsados del país, informó el portal independiente Telex.hu.

El ministro de Exteriores ucraniano Andrí Sibiga, denunció la noche del jueves que las autoridades húngaras habían retenido «como rehenes» a siete empleados del banco público ucraniano Oschadbank, y lo tachó de acto de “terrorismo de Estado y extorsión”.

La Policía Nacional de Ucrania anunció este viernes, por su parte, que ha abierto un procedimiento criminal por un delito de secuestro de ciudadanos ucranianos y de automóviles en Hungría, y solicitó la colaboración de las autoridades húngaras y de Europol para resolver el caso.

Los siete ucranianos se dirigían a Ucrania procedentes de Austria en dos vehículos en los que transportaban grandes cantidades de dinero en efectivo -40 millones de dólares, 35 millones de euros y 9 kilos de oro-, una tarea que, según dijo el ministro, forma parte de las relaciones habituales entre bancos.

El banco asegura que todo fue declarado conforme a la ley y según lo acordado con el banco austríaco Raiffeisenbank.

Por su parte, la Oficina Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV) informó de que el transporte era supervisado por un antiguo general del Servicio de Defensa de Ucrania, asistido por personas con experiencia militar.

Esa agencia afirma que sólo en este año se realizaron varios transportes como éste, que llevaron hacia Ucrania un total de 900 millones de dólares, 420 millones de euros y 146 kilogramos de oro.

No obstante, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, pidió a su homólogo ucraniano «explicaciones inmediatas» y planteó que «es legítimo preguntarse si no se trata del dinero de la mafia de guerra ucraniana».

El préstamo, el oleoducto y las elecciones

Hungría bloquea un préstamo comunitario de 90.000 millones de euros para Ucrania, un veto que dice que no levantará hasta que el país vecino reanude el tránsito del crudo desde Rusia por el oleoducto ‘Druzhba’, dañado a finales de enero en un ataque ruso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski criticó el jueves, en clara alusión al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que una sola persona bloquee el préstamo de la UE a Ucrania de 90.000 millones de euros.

«Esperamos que esa persona en la UE no bloquee los 90.000 millones (…) y que los militares ucranianos sigan teniendo armamento. Si no es así, daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él en su idioma», dijo el mandatario.

El Gobierno húngaro criticó duramente estas declaraciones que interpreta como una «amenaza» contra Orbán, quien se encuentra en plena campaña electoral ante los comicios generales del 12 de abril próximo, en los que podría perder el poder tras 16 años. EFE

