Hungría ordena defensa armada de infraestructura energética por supuesto peligro ucraniano

Budapest, 26 feb (EFE).- El Gobierno ultranacionalista de Hungría ha decretado la defensa armada de la infraestructura energética del país, al considerar que Ucrania podría ejecutar acciones contra el funcionamiento de su sistema energético.

“Hungría considera justificado, dada la situación actual, reforzar la protección de las instalaciones energéticas húngaras”, señala el decreto publicado en la Gaceta Oficial.

“El Consejo de Defensa ha analizado la situación y decidió reforzar la defensa de los elementos más importantes de la infraestructura energética del país”, explicó este jueves en rueda de prensa el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

El ministro aludió al corte del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto ‘Druzhba’ y reiteró que el conducto se encuentra en condiciones para reanudar el servicio, por lo que considera el corte un ataque político de Ucrania.

Gulyás agregó que tanto la Policía como el Ejército participarán en esta movilización y que también se ha prohibido el vuelo de drones sobre la provincia de Szabolcs-Szatmár-Bereg, junto a la frontera con Ucrania.

Se trata de una medida “lógica” y que «genera seguridad», afirmó el ministro húngaro.

Según el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, “Ucrania se prepara para ejecutar nuevas acciones con el fin de perturbar el funcionamiento del sistema energético de Hungría”.

En una carta abierta dirigida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el líder húngaro instó este jueves a Kiev a que “se abstenga de cualquier otro ataque contra la seguridad energética de Hungría”.

Mientras, analistas locales aseguran que Hungría debería haber informado a sus aliados en la OTAN en caso de tener conocimiento de un ataque inminente.

Uno de estos expertos, citado por el medio independiente ‘Nepszava’, consideró «absurdo que Ucrania emprenda por su cuenta cualquier acción contra un país miembro de la OTAN”.

“No consideramos que se trate de un peligro militar directo”, respondió Gulyás hoy, sin dar más detalles aludiendo a la seguridad nacional.

Hungría se encuentra en plena campaña para las elecciones generales del 12 de abril, en las que -según sondeos- Orbán podría perder el poder tras 16 años de mayoría absoluta.

La formación opositora Tisza, liderada por el conservador Péter Magyar, un disidente del gobernante partido Fidesz, es la favorito en las elecciones con hasta 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el partido Orbán.

El Fisdez está centrando su campaña en que Hungría, en caso de una victoria de Tisza, se vería directamente involucrada en la guerra de Ucrania.

Orbán es el principal aliado de Rusia dentro de la UE y rechaza desde la invasión rusa de Ucrania cualquier ayuda militar para el país atracado. EFE

