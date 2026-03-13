Hungría pide a la UE que siga el ejemplo de EE.UU. y levante las sanciones al crudo ruso

Budapest, 13 mar (EFE).- El Gobierno ultranacionalista húngaro afirmó este viernes que la Unión Europea (UE) debería seguir el ejemplo de EEUU, que ha suspendido temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso ya en tránsito, para frenar el alza de los precios.

“Hay que suspender las sanciones al crudo ruso y hay que permitir la entrada de los combustibles rusos al mercado europeo”, afirmó Péter Szijjártó, ministro de Exteriores de Hungría, un país muy dependiente del crudo ruso y el mejor aliado de Moscú dentro de la UE. EFE

