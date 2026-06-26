Hungría quiere cumplir en 2030 los requisitos para introducir el euro

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Budapest, 26 jun (EFE).- Hungría aspira a introducir el euro y cumplir en 2030 con todos los requisitos exigidos para ello, dijo este viernes el ministro húngaro, el conservador Péter Magyár.

“La meta del Gobierno es cumplir con los requisitos de Maastricht para 2030”, explicó el mandatario en una comparecencia ante la prensa en Budapest tras reunirse con el presidente del Eurogrupo y ministro griego de Economía, Kyriakos Pierrakakis.

Actualmente, Hungría no cumple ninguno de los criterios necesarios para su adhesión a la zona del euro, algo que lamentó Magyar al aludir implícitamente a la política de su antecesor, el ultranacionalista Viktor Orbán, que era contrario a cambiar la moneda nacional, el forinto, por el euro.

Hoy el país “está más lejos del euro que cuando se integró en la UE”, hace 22 años, y el proceso «no será sencillo», admitió el actual jefe de Gobierno, citado por el portal económico Portfolio.hu.

No obstante, defendió la moneda única europea como un factor de “estabilidad” que reduce el riesgo de inflación y prometió que el proceso para introducirla en Hungría será transparente y se llevará a cabo en consultas con los ciudadanos y organizaciones del país.

El 75 % de los húngaros apoya que el país se integre en la zona de euro, señaló el primer ministro.

“Es importante el camino para llegar hasta el cumplimiento de los criterios de Maastricht”, ya que de por sí favorece a la economía del país y a la confianza de los mercados, subrayó.

Se espera que el gobierno del partido Tisza de Magyar presente antes del próximo otoño un plan para avanzar a medio plazo en el cumplimiento de los requisitos de Maastricht.

Por su parte, Pierrakakis afirmó que el Eurogrupo “apoya los ambiciosos planes de Hungría”.

El Banco Central Europeo (BCE) informó el pasado miércoles de que en estos momentos ve pocos avances para que adopten el euro Hungría, República Checa, Polonia, Rumanía y Suecia, y considera que ninguno de ellos tiene una legislación compatible con la moneda única. EFE

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