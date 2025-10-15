Hungría se opone a la prohibición total de compra de hidrocarburos rusos

2 minutos

Moscú, 15 oct (EFE).- Hungría se opone a la prohibición total de compra de hidrocarburos rusos en el marco del plan actual para diversificar el suministro de la UE (REPowerEU), declaró hoy el ministro de Exteriores y Comercio húngaro, Peter Szijjarto, en el marco de la Semana de la Energía Rusa.

«Nos expresaremos hasta el final en contra del llamado paquete REPowerEU. Haremos todo lo posible en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Energía de la UE del lunes. Y declararé con firmeza que lo que ellos llaman diversificación, en el caso de Hungría será una dependencia unilateral», afirmó, citado por TASS.

El jefe de la diplomacia húngara argumentó su posición con el ejemplo de las importaciones de petróleo, al señalar que actualmente recibe el crudo a través de dos oleoductos: la mayor parte por el Druzhba desde Rusia, la menor, por el oleoducto Adriático controlado por la empresa croata JANAF.

«El cierre del oleoducto Druzhba significaría que si ahora Hungría cuenta con dos oleoductos, solo quedaría uno. Es algo totalmente diferente. Esto nos pone en una posición de dependencia absoluta, y no queremos eso», sostuvo.

Durante su visita a Rusia, el ministro de Exteriores húngaro se reunió con los viceprimeros ministros de Rusia Alexandr Nóvak y Denís Mánturov, así comocon el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, y en presidente del gigante gasístico Gazprom, Alexéi Miller.

En particular, en la reunión de trabajo con Miller discutió las posibilidades de cooperación bilateral.

Gazprom señaló que es un socio antiguo y fiable de Hungría y destacó que «los suministros de gas rusos garantizan la seguridad energética del país».

REPowerEU es una iniciativa de la Comisión Europea que busca «eliminar gradualmente las importaciones de combustibles fósiles rusos» en respuesta a las dificultades y perturbaciones del mercado mundial de la energía provocadas por la guerra en Ucrania.

Junto a Hungría, Eslovaquia ha rechazado esta propuesta y advirtió de que bloqueará cualquier nuevo paquete de sanciones contra Rusia mientras la Comisión Europea no presente objetivos climáticos «realistas» y propuestas para abaratar la energía, en defensa de un sector de la automoción clave para la economía eslovaca. EFE

