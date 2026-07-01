Hungría y Eslovaquia baten récords de temperatura

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Hungría y la vecina Eslovaquia batieron este martes récords de temperatura, en medio de una ola de calor que azota el centro y el este del Viejo Continente.

La ola de calor actual es la más severa jamás registrada en Europa y sería «prácticamente imposible» en junio si no fuera por el cambio climático, según el grupo de científicos World Weather Attribution.

Eslovaquia registró un pico de temperatura inédito de 41,3 ºC, indicaron los servicios meteorológicos, dando cuenta de un nuevo récord frente a los 41 ºC reportados la víspera.

El termómetro marcó 41,3 ºC en Kamenica nad Hronom, en el sur del país.

Al otro lado de la frontera, la temperatura llegó a 42 °C en la localidad húngara de Szécsény, indicó HungaroMet en un video publicado en Facebook.

«Los datos preliminares indican que se han superado tanto el récord nacional de temperatura máxima como el de la capital», afirmó en el video la meteoróloga Anna Kuntar-Molnar.

La temperatura en Budapest alcanzó los 41 °C, superando el récord de 40,7 °C registrado en la capital húngara en 2007, señaló, y agregó que «el aire aún podría calentarse más».

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, ha instado reiteradamente a la población a evitar cualquier uso de agua no esencial.

Más de 120 localidades en toda Hungría impusieron restricciones al uso del agua, ya que la ola de calor ha aumentado drásticamente la demanda.

Magyar también decretó el trabajo remoto en el sector público el lunes y martes, en la medida de lo posible, y pidió al sector privado que imite la medida o que reduzca los horarios.

La ola de calor batió récords y causó cientos de muertes en Europa occidental la semana pasada y ahora en el este del continente también dejó nuevas máximas en los registros.

En los Balcanes, la ciudad costera croata de Split registró este martes un récord de 39,5 °C, confirmó el servicio meteorológico del país a la AFP, y el lunes, Belgrado, la capital de Serbia, vivió el día más caluroso para un mes de junio desde que hay mediciones con 38,9 °C.

El fenómeno también provocó efectos en el noroeste del Mediterráneo, donde se registró una ola de calor marítima que alcanzó una intensidad récord, indicó a la AFP Justino Martínez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) y de ICATMAR.

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