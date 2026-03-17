Hungría y Eslovaquia conectarán sus refinerías para no depender del oleoducto ucraniano

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Praga/Viena, 17 mar (EFE).- Hungría y Eslovaquia han acordado la construcción de una conexión entre sus refinerías que permita desplazar 1,5 millones de toneladas anuales de productos petrolíferos, con la intención de reducir su dependencia del oleoducto que cruza Ucrania para seguir recibiendo petróleo ruso.

La ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Saková, y el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, firmaron este martes en Bruselas el acuerdo para construir un oleoducto de 127 kilómetros entre la planta de la petrolera húngara MOL, en Százhalombatta, con la de su filial eslovaca Slovnaft, en Bratislava.

«Esta conexión protegerá mejor a Hungría y Eslovaquia de las interrupciones causadas por la guerra, las fallidas políticas de Bruselas y el chantaje que estamos enfrentando por parte de Ucrania», aseguró Szijjártó en la red social X.

En un comunicado conjunto, los dos Gobiernos dijeron que entre las razones para construir esta infraestructura está «la vulnerabilidad de la infraestructura energética y la necesidad de diversificar las rutas y fuentes de suministro».

Ucrania dejó de bombear petróleo a los dos países a finales de enero por el oleoducto Druzhba debido a los daños sufridos por un ataque ruso.

Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, los dos países de la Unión Europea más cercanos a Rusia y entre los más dependientes de su petróleo, acusan a Ucrania de no reactivar los bombeos por motivos políticos.

La Unión Europea ha asegurado hoy que Ucrania ha aceptado la ayuda técnica y financiera ofrecida para restaurar el suministro, un mensaje que Szijjártó ha calificado de «teatro político».

Los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia mantienen que la nueva conexión mejorará el suministro de combustible entre ambos países y la estabilidad del abastecimiento en Europa central. EFE

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