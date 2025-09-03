Huracán Lorena sigue fortaleciéndose y mantendrá lluvias en noroeste y oeste de México

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El huracán Lorena, que se formó en el océano Pacífico, sigue fortaleciéndose y evolucionará este miércoles a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mantendrá lluvias de muy fuertes a intensas en el noroeste y occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN precisó que a las 09:15 hora local (15:15 GMT), Lorena se localizó aproximadamente a 185 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, ambas localidades de Baja California Sur.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 26 km/h.

«De acuerdo con los pronósticos, Lorena continuará fortaleciéndose rápidamente en las próximas 12 a 18 horas; sin embargo, a partir de la tarde de mañana empezará a debilitarse. No obstante, el sistema mantendrá lluvias intensas en la península de Baja California y el noroeste de México», indicó el reporte.

El SMN alertó que el ciclón generará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en el centro y sur de Baja California Sur, en el centro y sureste de Sonora y Sinaloa; así como lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

También previó viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y la costa de Jalisco.

Así como oleaje de 4,5 a 5,5 metros de altura en costas del sur de Baja California Sur y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit y Jalisco.

«Se modifica zona de prevención por efectos de tormenta tropical, ahora desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, y desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, en Baja California Sur”, indicó el SMN.

El organismo explicó que las precipitaciones pronosticadas «podrían ser con descargas eléctricas y granizo» además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante ello exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

