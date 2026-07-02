Hutíes acusan a Riad de eludir obligaciones de paz en el Yemen entre tensiones tribales

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Saná, 2 jul (EFE).- El movimiento político chií hutí acusó este jueves a Arabia Saudí de incumplir sus obligaciones en el marco del proceso de paz en el Yemen, en un contexto de creciente tensión por la movilización tribal antihutí en la provincia norteña de Al Yauf.

Así lo dijo Ali al Quhoom, miembro del buró político hutí, en una publicación en X, donde añadió que Riad estaba avivando las divisiones tribales, regionales y sectarias: «Nada de esto exime a Riad de sus deberes ni de las medidas que debe tomar para alcanzar la paz», escribió.

Apuntó que «no hay otra alternativa que expulsar la ocupación, poner fin a la agresión y levantar el bloqueo», al afirmar que el Yemen había entrado en «una fase decisiva», y advirtió que «el agresor afrontará las consecuencias de sus actos».

Estas declaraciones se producen mientras cientos de miembros armados de tribus se han congregado en la zona de Al Rayyan, en el norte del país, en respuesta a un llamamiento tribal liderado por el jeque Hamad Fadgham.

La movilización surge de una disputa sobre el trato recibido por una mujer que solicitó protección tribal a Fadgham y su posterior detención, junto con la de Fadgham, por las autoridades hutíes en Saná, un incidente que, según los líderes tribales, violó las antiguas costumbres tribales yemeníes.

Fadgham fue liberado posteriormente, pero la mujer, que afirma ser hija del difunto presidente iraquí Sadam Husein, no fue liberada.

Según informes locales, delegaciones tribales de varias provincias se han unido al campamento en los últimos días, mientras que las fuerzas hutíes han reforzado sus posiciones militares en la zona y aumentado el despliegue de seguridad ante el temor a una escalada del conflicto.

Los hutíes han asegurado que esta concentración está respaldada por Arabia Saudí y facciones yemeníes aliadas, y las acusa de intentar provocar disturbios en las zonas bajo su control. Arabia Saudí no ha reaccionado a esas acusaciones.

El reino ha mantenido conversaciones directas con los hutíes desde 2023 como parte de los esfuerzos para poner fin a más de una década de conflicto, aunque las negociaciones se han estancado, en gran medida, debido a las tensiones regionales.EFE

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